محافظ الشرقية يوزع «47 قرض حسن» على الأسر الأكثر احتياجا

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتوزيع 47 قرض حسن بقيمة 940 ألف جنيه على 47 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، بواقع 20 ألف جنيه لكل أسرة، تسدد على 20 شهرا بدون فوائد، مقدمة من جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تسليم عدد 12 كرسيا متحركا للمستحقين

كما قام محافظ الشرقية بتسليم 12 كرسيا متحركا للمستحقين من كبار السن وذوي القدرات والهمم، مقدمة من مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا

وثمّن محافظ الشرقية، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا وإقامة مشروعات صغيرة لهم ليحيوا حياه كريمة، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الهدف من منح القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجا إقامة مشروعات صغيرة تساعد في دفع عجلة العمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح سيد الشوربجي، مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية، أن القروض الحسنة المقدمة تمنح للأسر الأكثر احتياجا بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم بالتعاون مع إدارات التضامن الاجتماعي بنطاق دائرة المحافظة لإنشاء مشروعات تدر عليهم دخلا ثابتا وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد القروض الحسنة التي تم توزيعها هذا العام بلغت 500 قرض حسن بقيمة مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.