آخرهم كريستيان أوليفر.. مشاهير بالعالم لقوا مصرعهم في حوادث طائرات

توفي في الساعات القليلة الماضية، الممثل الألماني الشهير «كريستيان أوليفر»، في حادث مأساوي بعد تحطم طائرته وسقوطها في البحر الكاريبي، والتي أدت إلى مصرعه برفقة ابنتيه، طبقًا لما نشره موقع «ديلي ميل»، عقب لحظات من إقلاعهم بالطائرة من جزيرة في سانت فنسنت، وهز ذلك الحادث المأسوي العالم، خاصة أن «كريستيان» نشر قبل أيام من وفاته منشورا له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب خلاله: «تحية من مكان ما في الجنة، إلى المجتمع والحب.. ها نحن قادمون في عام 2024!»، ولكن القدر كان له رأي آخر بعامه الجديد، ولم يكن الألماني الشهير كريستيان أوليفر، الأول الذي يلقى مصير الموت من خلال تحطم طائرة؛ وإنما سبقه عدة مشاهير حول العالم والتي يستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

المغنية الأمريكية آليا هوتون

بشكل مفاجئ وفي 25 أغسطس من عام 2001، رحلت المغنية الأمريكية آليا هوتون، بشكل مفاجئ، بعد تحطم طائرتها بسبب الحمولة الزائدة، في إحدى الجُزر بجنوب شرق فلوريدا، حيث كانت تصور أغنيتها الجديدة بعنوان «Rok The Boat»، على طريقة الفيديو كليب، برفقة فريق عمل الأغنية، ولكن بسبب زيادة الوزن تحولت الطائرة إلى كرة لهب ونيران بعد 60 مترًا من إقلاعها.

وكانت وفاتها بمثابة الصدمة لجمهورها ومحبيها الذين انطلقوا رافعين الشموع السوداء بالشوارع حزنًا على رحيلها بحادث مؤسف، خاصة أنها رحلت عن عمر 22 عامًا، وكانت من أشهر مطربي الشباب في فترة التسعينيات وحصلت على العديد من الجوائز العالمية، كما تم ترشيحها لجائزة جرامي.

الملحن الأمريكي جيمس هورنر

وفي يونيو من عام 2015، توفي الملحن الأمريكي جيمس هورنر، والذي اشتهر بتقديمه لموسيقى فيلم تايتنك، بعد تحطم طائرته التي كان على متنها بشكل مفاجئ، عن عمر 61 عامًا، بالقرب من سانت باربارا في كاليفورنيا.

وكان هورنر، تم ترشيحه لـ 8 جوائز بالأوسكار، عن الألحان الموسيقية التي قدمها بأفلامه من بينها فيلم «أفتار»، وفيلم «بين الرمال والضباب»، وفيلم «أبوللو 13»، وفيلم «حقل الأحلام»، وفيلم «عقل جميل»، وفيلم «ذيل أمريكي»، وفيلم «فضائيين»، وفيلم «قلب شجاع».

كاميليا

ولقت الفنانة كاميليا مصرعها، بنفس الحادث، حيث توفيت على متن طائرة عام 1950، عن عمر 31 عامًا، والتي لا يزال موتها علامة غامضة فى حياتها، حيث اختارها القدر لهذه الرحلة رغم عدم وجود تذاكر لها وقت حجزها، بعد اعتذار الكاتب أنيس منصور عن السفر، والذي رثاها من خلال مقال خاص تحت عنوان «ماتت لأعيش أنا».

واشتهرت كاميليا فى منتصف الأربعينيات، وقدمت بعض الأعمال السينمائية من بينها فيلم «المليونير»، وفيلم «آخر كدبة»، فيلم «بابا عريس»، وفيلم «الطريق إلى القاهرة»، وفيلم «صاحبة الملاليم».