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عملية دهس عند حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة

كتب:

منى صلاح
05:32 م | الأحد 07 يناير 2024
مسجد قبة الصخرة بالقدس- أرشيفية

مسجد قبة الصخرة بالقدس- أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ عملية دهس تمت عند حاجز الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

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