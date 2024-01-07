عملية دهس عند حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة كتب: منى صلاح 05:32 م | الأحد 07 يناير 2024 مسجد قبة الصخرة بالقدس- أرشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ عملية دهس تمت عند حاجز الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم شعفاط في القدس رئيس مركز القدس للدراسات: عودة السلطة الفلسطينية كابوس لنتنياهو «الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل 13 فلسطينيا بينهم سيدة في القدس صحفي مقدسي: تصعيد غير مسبوق للاحتلال الإسرائيلي في القدس (فيديو) القدس حرب غزة الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية بقلم منى صلاح