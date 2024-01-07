«صحة الشرقية» تكثف جهودها لتحسين جودة العلاج ورعاية مرضى الغسيل الكلوي

أجرت اللجنة العلمية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة، وبالتنسيق مع الدكتورة شريهان عادل مديرة مركز المعلومات الدوائية واليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، جولات مكثفة لمتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج للمرضى بكفاءة عالية، وكذلك تنفيذ حملات توعية وتثقيف صحي لمرضى الغسيل الكلوي، وذلك بالأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

تطبيق بروتوكولات العلاج للمرضى بمستشفيات الشرقية

ومرّت اللجنة العلمية بمشاركة مستشفيات «الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، والقنايات، ومنيا القمح، وههيا، والصالحية الجديدة، والسعديين، وأبوكبير، وفاقوس المركزية»، على أقسام العنايات المركزة، ومختلف الأقسام الحرجة، والأقسام الداخلية بمستشفيات المحافظة، لمتابعة ومراجعة بروتوكولات العلاج المقدمة للمرضى، وتقديم الدعم اللازم للفرق الطبية والمرضى، والتأكد من تنفيذ البروتوكولات الموحدة المتفق عليها بكفاءة عالية.

تنفيذ أسبوع توعوي لمرضى الغسيل الكلوي

ونفذت اللجنة العلمية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية، أسبوع توعوي لمرضى الغسيل الكلوي بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، جرى خلاله توعية المرضى بالتغذية الصحية السليمة لهم، وأضرار الحصول على الأدوية بدون استشارة الطبيب، ودور عقار L-Carnitine لمريض الغسيل الكلوي، وفوائده الطبية وأضراره، وعقد عدد من المحاضرات للفرق الطبية وللمرضى عن متطلبات سلامة المريض في وحدات الكلى، وكيفية التغلب على الأنيميا عند مريض القصور الكلوي المزمن، ومرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر وتأثيرها على الكلى، كما قام مركز المعلومات الدوائية بعمل ملصقات ولوحات توعوية ووضعها داخل الأقسام الطبية بالمستشفيات.