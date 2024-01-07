مصدر بـ«الصحة»: أعراض متحور كورونا الجديد في مصر لا تشكل خطورة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي متحور كورونا الجديد في مصر، قائلا: «جميع الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر لا تستدعي القلق وجميعهم في المنازل ويتم متابعتهم من خلال الطبيب الخاص بهم ولا يوجد مصاب داخل المستشفيات».

أعراض متحور كورونا الجديد لا تشكل خطورة

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «متحور كورونا الجديد يصيب الجهاز التنفسي العلوي وإصاباته خفيفة للغاية وتشبه نزلات البرد، وأعراض متحور كورونا الجديد لا تشكل خطورة وهناك من لا يشعر بها والأدوية المستخدمة بها هي نفس الأدوية الموضوعة داخل البروتوكول العلاجي ولكن يتم الحصول عليها بواسطة الطبيب فقط ولا يجب الحصول على أي علاجات دون الرجوع للمسؤول تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية».

تعزيز الجهاز المناعي

وأضاف المصدر: على المواطنين ضرورة تعزيز الجهاز المناعي من خلال الحصول على الجرعة التعزيرية ولا يوجد أي نواقص بها، موضحا أن اللقاحات مهمة في الوقاية من الأمراض المعدية، مؤكدا أن اللقاحات مهمة خلال فصل الشتاء وهو موسم نشاط الفيروسات التنفسية المختلفة.