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قيادات «الصحة» تهنئ قداسة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

كتب:

مريم الخطري
02:20 م | الأحد 07 يناير 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

تقدمت قيادات وزارة الصحة والسكان بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما تقدم مسؤولو الصحة بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى عز وجل أنَّ يعيد عليهم وعلى جميع المصريين، الأيام القادمة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.