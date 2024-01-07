قيادات «الصحة» تهنئ قداسة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

تقدمت قيادات وزارة الصحة والسكان بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما تقدم مسؤولو الصحة بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى عز وجل أنَّ يعيد عليهم وعلى جميع المصريين، الأيام القادمة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.