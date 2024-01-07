«الصحة» توجّه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته

وجّهت وزارة الصحة والسكان بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من قيادات وزارة الصحة مستشفى السويس العام، ضمن الزيارة الميدانية لعدد من المنشآت الطبية في السويس لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

تطوير مبنى الاستقبال والطوارئ

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الزيارة شملت تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطوارئ، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

تقديم الخدمات الطبية

وأكد عبدالغفار، أنّ الزيارة شملت متابعة استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابع مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو الموجودين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى التشديد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبلا.