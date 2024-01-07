تعرف على التخصصات المتاحة للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة «ترم ثان»

أكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بدءا من السبت المقبل، سيتم فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة ولمدة أسبوعين، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

فتح باب التقديم للجامعات الخاصة والأهلية

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 20% من الأماكن المخصصة بالكليات لطلاب الثانوية العامة شاغرة، ومتاح لها لتقديم خلال الترم الثاني، موضحاً أن التخصصات الشاغرة أبرزها يتمثل في وجود أماكن محدودة بكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي، بجانب وجود أماكن متوفرة بكليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية كالإعلام والسياسية والاقتصاد والعلوم الإدارية والسياحة واللغات وغيرها من الأماكن.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن رسوم الالتحاق لطلاب الثانوية العامة 2023 ستكون بذات قيمة الرسوم الدراسية التي جرى إلحاق الطلاب بها خلال اجازة العام الدراسي فترة تنسيق الجامعات.