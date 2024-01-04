«التعليم العالي» تعقد مؤتمرا حول تطوير المرحلة الثانوية تلبية لاحتياجات العمل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجرى الآن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية، بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

تطوير نظام الثانوية العامة

وأشارت وزارة التعليم العالي وفقا لبيان لها إلى إعداد مؤتمر خاص بالحوار المجتمعي حول تطوير المرحلة الثانوية، وتكوين اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتينوالإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، للخروج برؤية مشتركة تطرح خلال المؤتمر، والاستماع ومناقشة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة.