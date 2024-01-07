أستاذ استثمار: «وثيقة المستهدفات» روشتة علاج للاقتصاد الوطني

أشاد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، بوثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024/2030، مشددًا أن أهميتها كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل الأزمات الاقتصادية التي نشهدها في ظل الحروب التي يشهدها العالم.

وأضاف محمد الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد هي روشتة علاج للاقتصاد الوطني، وفق محددات «مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي، أوضاع الأسواق العالمية المالية التي تشهد شح في التمويل، التوجهات السياسية والأزمات الدولية خاصة الشرق الأوسط».

وأشار، إلى أن هناك أكثر من رؤية للوثيقة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتقديم مزيد من المساعدات، علاوة على تحقيق معدلات نمو عالية الفترة المقبلة، منوها أن التنمية لابد أن تكون قائمة على الطاقة الخضراء النظيفة، في ظل معاناة الدولة من العجز في الميزان التجاري.

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «يجب جذب مزيد من الاستثمارات في الرأس مال البشري؛ باعتبار تنمية القدرات البشرية أهم وأبرز أنواع التنمية»، معلقا: «نتوجه نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال».

رفع معدلات الإنتاج الإجمالي بدعم القطاعات الاستثمارية المختلفة

واختتم قائلا: «الوثيقة تلزم البنك المركزي ووزارة المالية بضوابط محددة كانت الدولة تعاني منها في الماضي».