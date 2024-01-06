أخبار الاقتصاد اليوم: 11 مليار جنيه حصيلة شهادات البنوك الجديدة في أول أيام الطرح

شهد القطاع الاقتصادي، اليوم السبت، العديد من القرارات والأخبار المهمة، والتي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين والمتخصصين في هذا القطاع، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أهم أخبار الاقتصاد اليوم.

11 مليار جنيه حصيلة شهادات «الأهلي ومصر» في أول أيام الطرح

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، لـ«الوطن»، إن حصيلة شهادات الادخار الجديدة التي طرحها بنك مصر والبنك الأهلي المصري وصلت إلى قيمة 11 مليار جنيه في أقل من 24 ساعة، منقسمة إلى 4 مليارات جنيه الحصيلة في بنك مصر، إلى جانب قيمة 7 مليارات جنيه الحصيلة في البنك الأهلي المصري.

نقيب الفلاحين يتوقع تراجع أسعار السكر

توقَّع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، تراجع أسعار السكر في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع بداية موسم حصاد القصب في جميع محافظات الصعيد، حيث إنه يُعد الموسم الذي ينتظره قطاع كبير من المزارعين.

إقبال كبير على الاشتراك في معرض تعميق الصناعة

وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عن حجز نسبة تصل إلى 80%؜ من أجنحة معرض «تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية» التابع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أرض المعارض بمنطقة مدينة نصر، والذي يشهد إقبالا كبيرا من جانب المشتركين.