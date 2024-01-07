القيادي الوفدي محمد كردي: تشكيل لجان الحزب بالانتخاب يفرز قيادات جديدة

أكد القيادي الوفدي محمد كردي نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة الحالي، أنه يتقدم للترشح على رئاسة اللجنة بالانتخاب رغبة منه في إعداد كوادر سياسية جديدة قادرة على تقديم الخدمات لأهالي الجيزة وخوض استحقاقات الانتخابات المحلية.

إجراء تشكيلات اللجان المركزية بالحزب بالانتخاب

وأشاد «كردي» في بيان له بقرار الدكتور عبدالسند يمامة بإجراء تشكيلات اللجان المركزية بالحزب بالانتخاب، وأكد أنه ملتزم بتقديم الخدمات لأهالي الجيزة تحت راية حزب الوفد وإعادة الوفد إلى مقدمة المشهد السياسي بالجيزة، وإعادة فتح جميع مقرات الوفد بالجيزة وتجهيزها بالشكل الذي يليق بالحزب العريق وإقامة جميع الأنشطة بداخلها.

الانتخابات تفرز قيادات جديدة للحزب

وأكد أن الانتخابات تفرز قيادات جديدة للحزب قادرة على إحياء تراث الوفد وتستلهم روح قيادات وفدية عظيمة من أبناء المحافظة تحت قيادة رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

وأضاف أنه خاض تجربة انتخابات الشيوخ الماضية وحصد 26 ألف صوت، ومستمر في البناء على التجربة وإعداد كوادر جديدة للوفد بالجيزة.