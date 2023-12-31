رئيس «الوفد» يعلن موعد بدء انتخابات اللجان المركزية والأمانات على مستوى الجمهورية

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارا رقم 256 لسنة 2023 بشأن انتخابات الأمانات بالمحافظات.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب ولائحة اللجان الإقليمية وعلى قرار رئيس الحزب رقم 348 الصادر في 11 دسيمبر 2023، تقرر ما يلي:

السكرتارية العامة

مادة 1: تقوم السكرتارية العامة برئاسة السكرتير العام بإجراء الانتخابات الخاصة بكافة اللجان المركزية في المحافظات خلال 6 أشهر من تاريخه على المناصب المقررة كافة، وتراجع السكرتارية عضوية اللجان المركزية على أن يكون حق المشاركة والترشح والانتخاب للأعضاء المسددين للاشتراكات حتى عام 2024 وغير الصادر بحقهم قرارات فصل أو إيقاف أو تجميد، على أن تتم الانتخابات وفقا لحالة وظروف كل محافظة في إطار الترتيب التالي:

1. الجيزة

2. السويس

3. بورسعيد

4. بنى سويف

5. أسوان

6. قنا

7. القاهرة

8. كفر الشيخ

9. دمياط

10. الإسكندرية

11. جنوب سيناء

12. سوهاج

13. اسيوط

14. الوادي الجديد

15. البحر الأحمر

16. مرسى مطروح

17. الإسماعيلية

18. الفيوم

19. الغربية

20. المنوفية

21. الدقهلية

22. شمال سيناء

23. القليوبية

24. المنيا

25. البحيرة

26. الشرقية

27. الأقصر

موعد انتخابات أمانات حزب الوفد

مادة 2: تجرى الانتخابات بدءا من الجمعة الثالثة من شهر يناير 2024 على التوالي وتنتهي في نفس اليوم بمقر الحزب لمحافظات الجيزة والقاهرة وفي مقر المحافظات الخاصة بكل محافظة.

مادة 3: ينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.