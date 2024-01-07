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مساعد رئيس «الوفد» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: مشاعر الإخاء تتجلى في كل مناسبة

كتب:

محمد أيمن سالم
02:05 م | الأحد 07 يناير 2024
الدكتور أيمن محسب

الدكتور أيمن محسب

وجه الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب «الوفد» ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم عاما سعيدا مباركا، ودوام الخير والبركة  لمصر وشعبها.

وحدة المصير بين أبناء الشعب

وقال «محسب» في بيان، إن مشاعر الإخاء تتجلى بين عنصري الأمة في المناسبات الدينية التي تختلط فيها مشاعر المحبة والتسامح إيمانا بوحدة المصير بين أبناء الشعب المصري دون أن يكون اختلاف الدين أو المذهب مؤثرا فيها، راجيا من الله تعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والترابط بين أبنائها.  

مسيرة البناء والنهضة في الجمهورية الجديدة

توجه النائب أيمن محسب، بالدعاء بأن تتمكن مصر خلال العام الجديد من تخطي التحديات التي تواجهها، وأن تواصل مسيرة البناء والنهضة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تتمكن من العبور إلى الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها كل مصري.

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بقلم محمد أيمن سالم