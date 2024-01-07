رئيس وكالة الفضاء: مصر سات 2 يعمل جيدا ونستقبل منه إشارات وصور

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي مصر سات 2، الذي جرى إطلاقه 4 ديسمبر الماضي، يعمل بصور جيدة دون رصد أي مشكلات بشأنه حتى الآن، مؤكدا أن استقبال الإشارات والصور منه يمر بصورة جيدة، وجودتها ودقتها ممتازة جدا، لافتا إلى أن القمر لا يزال قيد الاختبارات والتي تستمر لمدة 3 شهور من عملية الإطلاق.

القمر الصناعي المصري مصر سات 2

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمر الصناعي مصر سات 2 يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمتها بمختلف المجالات، ويؤكد نجاح خطة مصر وطريقها لتوطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين.

وتابع أن أبرز استخدامات القمر تتمثل في الزراعة، وكذلك استكشاف الثروات المعدنية، ومتابعة ظواهر التغيرات المناخية وتحديد مصادر المياه السطحية.