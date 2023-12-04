رئيس برنامج «سات 2»: القمر الصناعي يستخدم في مراقبة المحاصيل الزراعية وتخطيط المدن

كشف الدكتور أحمد الرافعي، رئيس برنامج القمر الصناعي سات 2، تفاصيل إطلاق القمر ومرحلة اختباراته في الفضاء بالمشاركة مع الصين.

تصوير الأرض من الفضاء

وتابع «الرافعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القمر الصناعي، يصور الأرض من الفضاء بصور ذات دقة عالية.

وقال الدكتور أحمد الرافعي، إن استخداماته في مراقبة المحاصيل الزراعية وتخطيط المدن، واستكشاف الموارد المعدنية، والحصول على صور فضائية، مشيرا إلى أنه يجري إخبار كل أنظمة القمر بعد إطلاقه، وهذه المرحلة الأولى التي تمتد لنحو 3 شهور للتحقق من فعاليته.

تسويق المعلومات والصور التي يحصل عليها

وأكد رئيس برنامج القمر الصناعي سات 2 أنه يمكن تسويق المعلومات والصور التي يحصل عليها القمر الصناعي أبيض وأسود وألوان، منوها أن السيطرة على القمر الصناعي يتم وفق فريق مصري – صيني، والتصميم تم من قبل الجانب الصيني فقط، علاوة على أنه عقب الاختبارات تتسلمه مصر وتتحكم فيه مصر بشكل تام.

ولفت الرافعي، إلى أن القمر الصناعي عمره 5 سنوات وفعاليته ستكون عالية جدا.