فضائية إسرائيلية: زيادة حادة في استهلاك جنود الجيش لأدوية الاكتئاب

تتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تفيد بتضرر الحالة النفسية لبعض من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل اقتراب الحرب الإسرائيلية من الـ100 يوم.

زيادة استخدام أدوية الاكتئاب

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى 22 ألف شخص، ويتخطى عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي الـ505 جنود حتى الآن.