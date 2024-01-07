فضائية إسرائيلية: زيادة حادة في استهلاك جنود الجيش لأدوية الاكتئاب
كتب:
عمرو حسني
09:46 م | الأحد 07 يناير 2024
الجيش الإسرائيلي
تتناول وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تفيد بتضرر الحالة النفسية لبعض من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل اقتراب الحرب الإسرائيلية من الـ100 يوم.
زيادة استخدام أدوية الاكتئاب
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة
وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى 22 ألف شخص، ويتخطى عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي الـ505 جنود حتى الآن.