الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة تحقيق في فشله منذ 7 أكتوبر.. وتوقعات بإقالات موسعة

بعد أكثر من 90 يومًا على عملية «طوفان الأقصى»، شكّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لجنة تحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023، وتضم اللجنة رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية آرون زئيفي فاركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش سامي ترجمان، وفق «هيئة البث الإسرائيلية».

توقعات باستقالات أو إقالات واسعة بين كبار المسؤولين في جيش الاحتلال

أفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن التحقيق من شأنه أن يسفر عن حملة استقالات أو إقالات واسعة بين كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي -وفق المحللين- ويهدف للإشارة بأصابع الاتهام إلى المتورطين الحقيقيين في النجاح الذي حققته الفصائل الفلسطينية.

عام 2024 قد يطيح بحكومة نتنياهو الحالية

ويرى محللون أن ما يحدث من تحقيق موسع وشامل، يجعل عام 2024، مليئا بالأحداث السياسية داخل إسرائيل، إذ قد يطيح بحكومة نتنياهو الحالية، التي تلقى اعتراضا كبير من جانب الإسرائليين منذ بداية العدوان على غزة، فيما أن التحقيق الذي يجريه الجيش، قد يحفز على تشكيل لجنة تحقيق حكومية، ويحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيلها حتى الآن.