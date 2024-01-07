مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددا من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد

قال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، فقد استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عددا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.