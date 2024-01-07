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مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددا من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد

كتب:

محمد بركات
07:42 م | الأحد 07 يناير 2024
مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل عددا من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بعيد الميلاد

قال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، فقد استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عددا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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