البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية في المقر البابوي بالقاهرة

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب البابا بضيوفه، مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، معربًا عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها، والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، كما أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية.

وزير الداخلية يهنئ البابا بعيد الميلاد المجيد

ومن جهته هنأ وزير الداخلية قداسة البابا، متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أعياد سعيدة، مؤكدًا أن دور رجل الشرطة يتكامل مع رجل الدين في حماية المواطنين من كل الظروف والتحديات.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، حيث قدما التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد، وشكرهما قداسته متمنيًا لهما التوفيق.