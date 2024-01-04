وزير الداخلية في «الكاتدرائية» لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة له، وجميع المواطنين المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الداخلية، عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة.

كما الوزير بالدور الوطني المُشرف للكنيسة المصرية، الذي ظل على مدار العصور مثالًا يحتذى به في إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن، وأنها كانت دائمًا في مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطني.

من جانبه، أشاد البابا تواضروس الثاني، بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة، في مواجهة التحديات، مؤكدًا تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية في أداء مهامها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.