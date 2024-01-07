وزير خارجية أمريكا: 90% من سكان غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء اليوم الأحد، إن الصراع في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية يمكن أن يتوسع مما سيؤدي إلى كثير من المعاناة.

خطر في البحر الأحمر

وأضاف بلينكين، بحسب «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في العاصمة القطرية الدوحة: «منذ بداية الأزمة نعمل على منع توسعة الصراع، كما أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد العالمي، وسنستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة».

90% من سكان غزة يعانون نقصا حادا في الغذاء

وتابع وزير خارجية الولايات المتحدة: «نحث إسرائيل على العمل من أجل تقليل الضحايا بين المدنين، خاصة أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا حتى الآن، وفي ظل مواجهة 90% من سكان غزة نقصًا حادًا في الغذاء».