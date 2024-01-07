وزير خارجية أمريكا: يجب أن يعود الفلسطينيون لمنازلهم بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء اليوم الأحد، إن الفلسطينيين يجب أن يعودوا لمنازلهم بغزة، لافتا إلى أن دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة تصعيد غير مقبول.

عوائق أمام المساعدات

وأضاف بلينكين، بحسب «القاهرة الإخبارية» في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في العاصمة القطرية الدوحة: «عدد كبير للغاية من الصحفيين يقتل في غزة، والمنطقة تشهد توترا وقد ينتشر بسهولة، فيما أن العوائق أمام توصيل المساعدات لغزة لا تزال كبيرة للغاية».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.