مطار العريش يستقبل 6 طائرات محملة بمساعدات طبية وغذائية لإدخالها إلى غزة

شهد مطار العريش الدولي، اليوم الأحد، استقبال 3 طائرات محمَّلة بالمساعدات الطبية والغذائية ضمن المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بشكل يومي عبر معبر رفح البري.

وأعلن الهلال الأحمر المصري عن وصول 3 طائرات، أولها طائرة سعودية تحمل ما يقرب من 23 طنا من مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات طبية، فيما وصلت طائرة فرنسية تحمل 16 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات طبية، إلى جانب طائرة من بولندا تحمل 30 طنا من الخيام المقدمة لغزة مقدمة من الهلال الأحمر الألماني.

نقل المساعدات إلى المخازن الاستراتيجية

وأشار بيان الهلال الأحمر المصري إلى أنه تم نقل المساعدات من مطار العريش إلى مخازن الهلال الأحمر الاستراتيجية لتجهيزها استعدادا للدخول من معبر رفح إلى داخل العمق الفلسطيني.

ويعمل متطوعو الهلال الأحمر المصري على مدار 24 ساعة متواصلة لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية وإعادة شحنها إلى معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية.

مسؤول بمركز الملك سلمان: السفينة الخامسة انطلقت إلى بورسعيد

وقال عبدالله العنقري، رئيس بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن السفينة الخامسة تحركت من المملكة العربية السعودية إلى ميناء بورسعيد محمَّلة بمئات الأطنان من المساعدات المختلفة، مشيرا إلى أن طائرة اليوم هي الطائرة 38 ضمن الجسر الجوي.