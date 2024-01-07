«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر تطورات الأوضاع في العراق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي في غزة»، وذلك في برنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي.

الحرب الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة

وذكر التقرير أن هذه الحرب التي شنتها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، تبعتها تحركات إقليمية ودولية، أبرزها إعلان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أنه سيبدأ تحديد موعد لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة تلزم الحكومة بإنهاء العلاقة مع القوات الأجنبية.

وفي نفس السياق، استنكر السوداني الهجوم الأمريكي على مقر لفصيلة النجباء، وهي أحد الفصائل العراقية، والذي أسفر عن وفاة مسؤول الصواريخ فيه، أبو تقوى السعيدي، مؤكدًا أنه بعد الهجوم الأخير أصبح من اللازم العمل على إنهاء التحالف الدولي.

الهجوم على فصيل النجباء هجوم أمريكي

وأفاد التقرير، بأن خلية الإعلام الأمني بالعراق أكدت أن الهجوم الأخير نُفذ بشكل مباشر من قبَل الأمريكيين، دون علم أي طرف عسكري في البلاد، وجاء ذلك ردًا على تصريحات الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي، وجاء في تصريح الجنرال أن العراقيين يساعدون واشنطن على تحديد الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران.

النفوذ الغربي بالمنطقة

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات بشأن وجود القوات الأجنبية بالعراق، ستؤسس حقبة جديدة، وهذه الحقبة هي وجود النفوذ الغربي بالمنطقة، وبالأخص في ظل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية، وآخر هؤلاء القادة هو «صالح العاروري».