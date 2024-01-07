رفع 440 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

رفع 440 طن من القمامة بالدقهلية

وأشار إلى أنه جرى رفع 440 طن قمامة و40 طن أتربة وناتج تقليم أشجار و100 طن مخلفات صلبة بالمنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة، بمشاركة 8 وحدات محلية من محافظة الدقهلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وأضاف محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة جاءت في مركز نبروه وأجل والسنبلاوين والمنصورة وميت غمر ووبلقاس وشربين وبني عبيد.

وأكد أن العمل جاء في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، إذ شملت الأعمال رفع كفاءة النظافة العامة حول محيط الكنائس استعدادا لأعياد الإخوة الأقباط، وجرى تقليم أشجار الجزر الجانبية بشارع سعد زغلول وحديقة ديوان عام إدارة حي شرق التعليمية وشارع الجيش وحديقة جزيرة الورد وصباح الخير يا مصر وحديقة عروس النيل.

وأوضح أنه جرى تشغيل المكنسيات على الطريق الدائري وغسيل أرصفة شارع جيهان وشارع الجمهورية، وجرى أيضا رفع كفاءه النظافة العامة بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكى وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوتة وسكة سندوب ومنطقة سندوب والمجزر.