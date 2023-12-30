رفع 371 طن قمامة ومخلفات في حملة نظافة بقرى ومراكز الإسماعيلية 

شنت الوحدات المحلية في المراكز والقري بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، ضمن الحملة المكبرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت محافظة الإسماعيلية، في بيان، إنه جرى تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار، بحمولة تقدر بـ 128 طنًا بمناطق؛ الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء، والمحطة الجديدة وشارع سوريا، وشارع محمد علي، وكباري تحيا مصر وطريق أم كلثوم.

وأضافت الإسماعيلية، أنه حرى رفع 51 طن قمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، ورفع 53 طن قمامة ومخلفات من المدينة، وقريا لمحسمة القديمة، أم عزام، الوادي الأخضر، 30 يونيو.

رفع 92 طن في أبوصوير

وفي «أبوصوير» نجحت الوحدة المحلية في رفع 92 طن قمامة ومخلفات من شارع المعاهدة والصناديق الموجودة في أماكن مختلفة بالمدينة، فيما تم رفع مخلفات القمامة من قري أبوصوير البلد، المحسمة الجديدة، السبع آبار الغربية، المنايف، الواصفية، والسبع آبار الشرقية.

وقال بيان رسمي أنه جرى إحلال أسلاك الإدارة العامة وإزالة النزلات العشوائية بالمدينة، كما تم صيانة 20 كشاف إنارة السبع آبار الشرقية، المنايف، المحسمة الجديدة.