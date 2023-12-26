«حلل يادويري».. صرخة أحد مقاتلي الفصائل الفلسطينية أثناء استهداف جنود الاحتلال «فيديو»

نشرت الفصائل الفلسطينية فيديو يظهر عملية استهداف قوة إسرائيلية خاصة تتألف من 10 جنود في الفيديو.

يقول أحد أفراد الفصائل أثناء قصف أحد المباني في منطقة جحر الديك في قطاع غزة: «حلل يادويري»، وهذا في إشارة إلى المحلل العسكري الأردني اللواء فايز الدويري.

يحظى اللواء «الدويري» بتقدير واحترام الجماهير ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تحليلاته العسكرية الدقيقة والموضوعية، ومن ناحية أخرى، يتعرض للانتقاد والاستهزاء من قبل وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

اللواء الدويري

واللواء الدويري هو عسكري متقاعد، وولد في 3 مارس 152 بقرية كتم في محافظة إربد الأردنية، عقب تخرجه من الدراسة العسكرية في عام 1973، لينضم إلى سلاح الهندسة الملكي الأردنية برتبة ملازم.

إزالة الألغام على الحدود الأردنية السورية

شارك اللواء الدويري في إزالة الألغام على الحدود الأردنية السورية، وتقلد العديد من المناصب العسكرية العليا، مثل مدير سلاح الهندسة الملكي وقائد كلية القيادة والأركان برتبة لواء قبل أن يتقاعد.

في مقال نشرته وكالة عمون الإخبارية الأردنية، كتب الصحفي والكاتب عباس اليافي أن اللواء الدويري يعبر عن العسكرية الأردنية العربية المحترفة، وأن كل ما قاله في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية كان صحيحًا، وأشار إلى أن الدويري يسيطر على الشاشة مرة أخرى، ويتمتع بخبرات العقل العسكري التي تفوق عمره بكثير، ولذلك، يعتز به الأردنيون جميعًا ويشكرونه العرب عمومًا.