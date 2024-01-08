حسني الشريري ابن الإسكندرية يحقق المركز الثالث بمسابقة الأوقاف للثقافة الإسلامية

حصل حسني علي الشريري، من الإسكندرية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في المسابقة التي نظمتها وزارة الأوقاف، تحت عنوان «الثقافة الإسلامية بوسطية واعتدال».

شارك في المسابقة 160 متسابقًا من جميع محافظات مصر يمثلون 32 مركزًا ثقافيًا إسلاميًا، يتنافسون في فروع العلوم الدينية حول الإسلام الوسطى.

وأجريت المسابقة حول «فقه العبادات، تفسير القرآن الكريم، قواعد اللغة العربية، الفهم المقاصدي للسنة النبوية» وبعض الكتب في القضايا المعاصرة.

المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي

وقال الشريري لـ«الوطن»، إنه مثّل المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي في الإسكندرية، وهو أحد المراكز التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف أنه كان يتمنى الحصول على المركز الأول، ولكن المنافسة كانت قوية، وتعهد بالعمل على تحقيق المركز الأول في المسابقة القادمة.

وقال الدكتور محمد سلام، عميد المعهد الثقافي الإسلامي بالعجمي، إن المركز شارك في مسابقة وزارة الأوقاف للعام الثاني على التوالي، وفي العام السابق حققوا نفس المركز الثالث.

وأضاف أن الفريق المشارك في المسابقة وعد بتحقيق مركز أول في المسابقة القادمة.

وتهدف هذه المسابقات إلى نشر الإسلام الوسطى وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على الأفكار الظلامية التي تدمر المجتمعات.

وكرم الشيخ سلامة عبد الرازق، مفتي الإسكندرية، «الشريري» بعد العودة من المسابقة.

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