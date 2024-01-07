أستاذ حديث بالأزهر: اللين مع الناس يدخل الجنة

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي دين سهل ويسر، لافتا إلى أن سيدنا النبي قال: «حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس».

وأضاف الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الهين اللين يعني حسن الناس القريب من الناس المحبوب منهم الذي يتعامل معهم بلين وسهولة، وليس عنده عقد ولا مشاكل».

اختبار وابتلاء

وتابع: «الدنيا دار اختبار وابتلاء، وكل هذه المشكلات التي نعاني منها في الدنيا تعتبر اختبارا وعادي الإنسان يتعرض لها، فبالتالي لازم الإنسان يكون هين وسهل، فلا يقبل أن نرد الشر بالشر، فهذا لا يرديه الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».