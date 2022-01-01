عضو «العالمي للفتوى»: لا يجوز سب عام 2021.. والنبي دعانا إلى التفاؤل

قال الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يحرم على الإنسان المسلم أن يسب الدهر، اليوم أو الشهر أو السنة، لأنها خلق من خلق الله وأنه هو سبحانه وتعالى مدبرها والمسيطر عليها والمتصرف فيها، وكان ذلك ردًا على أن بعض الناس يتشاءمون أو يتطيرون إثر حدوث أزمة أو مشكلات خلال عام 2021، الأمر الذي يدفعهم إلى سبها، إلا أنه أمر محرم شرعا.

حديث قدسي ينهى عن سب الدهر

وأضاف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه قد نقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى نص على: «شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يسب الدهر وأنا الدهر أقدم الليل والنهار»، فالدهر خلق من خلق الله وجند من جنود الله، حيث قال تعالى: «.. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ..» (المدثر: 31).

كما أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يُعلمنا بقوله: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»، لافتًا إلى أنه على من يتشاءم، عليه أن يستبدل هذه الروح الخبيثة والأفكار السيئة، بما دعا إليه الإسلام وما حضت عليه الإنسانية كلها بالتفاؤل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب الفأل الحسن، ودائمًا ما كان يُغيِّر التشاؤم إلى غيره، وذلك من أجل أن يبث روح التفاؤل بين الناس.

ضرورة اغتنام الأيام بشكل صحيح لنيل الجنة

وأوضح أنه من الضروري على الناس جيمعًا، أن يغتنموا الأيام اغتنامًا صحيحًا، بالإضافة إلى ضرورة علمهم أن الدنيا والوقت والأعوام إنَّما هي بوابة للقاء الله عز وجل، ومن ثمَّ على الناس أن يحسنوا فيها حتى يجدوا في ميزان حسناتهم ما أحسنوا ويكون سببًا برحمة الله في دخول الجنة.