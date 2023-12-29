جمال الطبيعة في محمية جبال علبة بالبحر الأحمر.. قطعة من الجنة

تضم محافظة البحر الأحمر واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في الشتاء، وهي محمية جبال علبة، حيث الجمال الطبيعي، والتي ويصفها الزائرون بأنها قطعة من الجنة.

جنة البحر الأحمر

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن محمية جبل علبة تتجمل بالصحاري وتزدهر بالأشجار وتنتشر فيها المراعي الخضراء لتتحول إلى جنة، وأفضل وقت لزيارتها هو فصل الشتاء تزامنا مع سقوط الأمطار.

ويؤكد ناصر منصور أحد أهالي جنوب البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن محمية جبل علبة تزورها القبائل في الشتاء، وتنتشي فرحا بقدوم أمطار الخير، حيث تنتشر المراعي الخضراء.

آبار وعيون للمياه العذبة

وتنتشر بالمحمية موارد مائية من آبار وعيون للمياه العذبة، وشعاب ملونة وحشائش بحرية وكائنات نادرة، والعديدة من الطيور والحيوانات البرية، وتضم سلالات الطيور النادرة وأكثر من 13 نوعا من الطيور المتنوعة، وأنواع مختلفة من الأشجار والنباتات.