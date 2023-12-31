خالد الجندي: ابدأوا العام الجديد بأعمال أهل الجنة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في اللحظات الأخيرة من عام 2023، علينا أن نبدأ العام الجديد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن ختام العام يمكن أن يكون بعمل صالح وتوبة صادقة.

لازم نعمل عمل أهل الجنة

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «العبرة بالخواتيم، فلازم نعمل عمل أهل الجنة حتى نكون من أهلها، ونبعد عن أعمال أهل النار حتى لا نكون من أهلها، ممكن تلاقي حد يعمل صالح طول حياته، وييجي في الآخر يعمل عمل يدخله النار»، مستشهدًا بحديث سيدنا النبي، محمد صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة».

العبرة بالخواتيم

وتابع: «يعني تلاقي الواحد فيما يبدو يعمل أهل الجنة، وهو في الأساس بيعمل عمل أهل النار، والناس تشوفه تقول عليه راجل مؤمن راجل صالح، وهو علمه في الأساس من أعمال أهل النار»، مستشهدا بحديث سيدنا البني محمد صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ الجَنَّةِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ النَّارِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ الجَنَّةِ»؛ فالظَّاهرُ للنَّاسِ غيرُ الباطنِ الذي يَعلَمُه اللهُ سُبحانه وتعالى».