خطوات البحث العلمي.. كل ما تريد معرفته لإجراء دراسة ناجحة

تحديد المشكلة البحثية من أهم خطوات البحث العلمي فهي تحدد مسار البحث بالكامل، ويجب أن تكون المشكلة البحثية واضحة ومحددة، وقابلة للقياس والتحقق، والبحث العلمي عملية منظمة ومخططة لجمع البيانات والمعلومات حول موضوع معين، بهدف الوصول إلى نتيجة أو استنتاج معين.

معايير البحث العلمي

وهناك عدة معايير يجب مراعاتها عند تحديد المشكلة البحثية، وهي كالتالي:

- أن تكون المشكلة البحثية ذات أهمية علمية أو عملية.

- أن تكون جديدة أو قابلة للتطوير.

- أن تكون المشكلة البحثية قابلة للقياس والتحقق.

خطوات البحث العلمي

ويمر البحث العلمي بعدة خطوات متتالية، يجب اتباعها بشكل صحيح للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة، وهي كالتالي:

1- مراجعة الأدبيات السابقة

تهدف هذه الخطوة إلى التعرف على ما تم التوصل إليه من نتائج حول موضوع البحث من قبل الباحثين الآخرين، ويمكن القيام بذلك من خلال قراءة الكتب والمقالات العلمية التي تناولت موضوع البحث.

وهناك عدة فوائد لمراجعة الأدبيات السابقة، وهي كالتالي:

- مساعدة الباحث على فهم طبيعة المشكلة البحثية.

- مساعدة الباحث على تحديد الفروض أو التساؤلات البحثية.

- مساعدة الباحث على اختيار الأساليب المناسبة لجمع البيانات والمعلومات.

2- صياغة الفروض أو التساؤلات البحثية

تأتي خطوة صياغة الفروض أو التساؤلات، ثاني خطوات البحث العلمي الهامة، وتُعد الفروض أو التساؤلات البحثية تعبيرًا عن المشكلة البحثية بشكل أكثر دقة، وتساعد الفروض على توجيه الباحث في جمع البيانات والمعلومات حول موضوع البحث.

وهناك عدة أنواع من الفروض البحثية، وهي كالتالي:

- الفرضية الإيجابية: وهي فرضية تتوقع وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر.

- الفرضية السلبية: وهي فرضية تتوقع عدم وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر.

- الفرضية الصفرية: وهي فرضية تتوقع عدم وجود فرق بين مجموعتين أو أكثر.

3- جمع البيانات والمعلومات

في هذه الخطوة يتم جمع البيانات والمعلومات اللازمة للإجابة عن التساؤلات أو اختبار الفروض البحثية، ويمكن جمع البيانات والمعلومات من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل:

-الملاحظة: وهي أسلوب جمع البيانات من خلال ملاحظة السلوك أو الأحداث دون التدخل فيها.

- الاستبيان: وهو أسلوب جمع البيانات من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على مجموعة من الأشخاص.

- المقابلة: وهي أسلوب جمع البيانات من خلال إجراء حوار مع شخص أو مجموعة من الأشخاص.

- التجربة: وهي أسلوب جمع البيانات من خلال إجراء تجربة علمية.

- التحليل الإحصائي: وهو أسلوب جمع البيانات من خلال تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية.

4- تحليل البيانات والمعلومات

ومن خطوات البحث العلمي كذلك تحليل البيانات، وفيها يتم تحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها في الخطوة السابقة، ويتم ذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية والرياضية، وهناك عدة أدوات وتقنيات يمكن استخدامها في تحليل البيانات والمعلومات، مثل:

- التحليل الإحصائي الوصفي: وهو أسلوب تحليل البيانات يهدف إلى وصف البيانات وخصائصها.

- التحليل الإحصائي الاستدلالي: وهو أسلوب تحليل البيانات يهدف إلى استخلاص استنتاجات من البيانات.

5- تفسير النتائج

في هذه الخطوة الهامة، يتم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها في الخطوة السابقة، ويتم ذلك من خلال ربطها بالإطار النظري للبحث، ومناقشة أهميتها ودلالتها، وهناك عدة أسئلة يمكن طرحها عند تفسير النتائج، مثل:

- ما أهم النتائج التي تم التوصل إليها؟

- ما دلالة هذه النتائج؟

- ما التفسيرات المحتملة لهذه النتائج؟

6- كتابة التقرير البحثي

كتابة التقرير تأتي كخطوة أخيرة من خطوات البحث العلمي، وفيها يتم كتابة التقرير البحثي الذي يتضمن جمع نتائج البحث، ويجب أن يكون التقرير البحثي مكتوبًا بطريقة واضحة ومنظمة، ويتضمن جميع المعلومات اللازمة لتوضيح نتائج البحث، وهناك عدة معايير يجب مراعاتها عند كتابة التقرير البحثي، وهي كالتالي:

- أن يكون التقرير البحثي مكتوبًا بلغة واضحة ومنظمة.

- أن يتضمن التقرير البحثي جميع المعلومات اللازمة لتوضيح نتائج البحث.

- أن يكون التقرير البحثي خاليًا من الأخطاء اللغوية والإملائية.

وفي الختام ينبغي الإشارة إلى أن البحث العلمي يعتبر من أهم وسائل التطوير والتقدم في جميع المجالات، فهو يساعد على اكتشاف الحقائق والمعارف الجديدة، وحل المشكلات.