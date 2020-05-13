8 خطوات لكتابة البحث العلمي لطلاب الجامعات.. تعرف عليها

قدّمت النقابة العامة للمحامين، خطوات كتابة البحث العلمي لطلاب الجامعات، وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد جفلان، أستاذ البحث العلمي بجامعة القاهرة، كيفية كتابة البحث العلمي، وترتيب الخطوات للخروج بأفضل النتائج.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية كيفية كتابة البحث العلمي، وترتيب الخطوات، وفقا لما قدمته النقابة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات كتابة البحث العلمي

قال الدكتور جفلان إنّ القرارات الوزارية بشأن تطوير التعليم، تتيح الفرصة للبحث عن المعلومة في وسائل شتى، فهي أفضل من التقيّد بكتاب واحد أو مصدر واحد في جمعها، فالتعليم يرتقي ويتقدم بالأفكار المتطلعه غير التقليدية.

ولإعداد البحث عليك ترتيب الخطوات على النحو الآتي:

ـ بعد اختيار الموضوع، أبدا أولا بتجميع كل المعلومات عنه، من خلال تحديد الكتب والمصادر التي تحدثت عنه.

ـ عليك بالقراءة المتأنية في هدوء ودون قلق، وتدوين المعلومات المهمة في مذكرتك، وذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة، أو الموقع الإلكتروني الذي تناولت منه المعلومة.

ـ حال كتابة البحث على الكمبيوتر، لا تتسرع ولا تكتب على الكمبيوتر مباشرة، وإنما يجب تدوين كل المعلومات أولا بخط اليد وبعد الانتهاء تتم الكتابة على الكمبيوتر.

ـ من الأخطاء الشائعة عند عمل البحث العلمي، التسرع في الكتابة قبل تجميع المادة العلمية وقراءتها بشكل سليم، فيخرج البحث غير لائق مفتقد كثير من المعلومات.

ـ وكذلك من الأخطاء أيضا عدم تدوين مصدر المعلومات التي يتم الحصول عليها.

ـ يقصد بالمقدمة، نبذة عامة تعريفية عن الموضوع وعناصره.

ـ يقصد بالمصادر كل الكتب والمواقع الإلكترونية التي حصلت منها على معلومات تخدم البحث.

ـ يقصد بالملاحظات أو الخاتمة، أبرز المعلومات التي تحصل عليها الطالب أو الباحث من خلال إعداده للبحث.