جامعة أسيوط تعلن بدء التسجيل في تدريب «منهجية البحث العلمي»

أعلن مركز دراسات اللغة الفرنسية بجامعة أسيوط بدء التسجيل في التدريب عن بعد في «منهجية البحث العلمي»، والذي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF، والمركز الوطني للبحث العلمي -L ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، والدكتورة نها عبدالعزيز رزق، مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة.

نشر ثقافة العمل

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي، وفق المعايير العالمية، وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً، وتزويد الطلاب بمختلف المهارات المطلوبة في سوق العمل.

منح دراسية

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بالتعاون القائم بين مركز اللغة الفرنسية بالجامعة، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية والدولية، والذي يوفر لطلاب الجامعة وباحثيها منح دراسية وبرامج تدريبية مواكبة لاحتياجات العصر المتلاحقة، مؤكداً استمرار دعم إدارة الجامعة لمثل هذه الأنشطة الهادفة.

وأوضحت الدكتورة نها رزق أن التدريب يستهدف طلاب الدكتوراه الحاصلين على منح دراسية من الوكالة الإفريقية للفرنكوفونية، والمركز الوطني للبحث العلمي-L، وكذلك الباحثين الشباب، وطلاب الدكتوراه الناطقين بالفرنسية من المؤسسات الأعضاء في AUF في 18 دولة بالشرق الأوسط، الراغبين في تطوير مهاراتهم المنهجية في البحث العلمي باللغة الفرنسية على أيدي نخبة من المتخصصين الأجانب، مضيفة أن جامعة أسيوط - الجامعة الوحيدة في الصعيد- عضوا في AUF ، وهي شبكة جامعية عالمية تصب في مصلحة الباحثين، خاصة وأنها تقدم المنح الدراسية، والبرامج التدريبية بالمجان.

جدير بالذكر، أن التقديم مستمر حتى 8 يناير الجاري، ويمكن الاطلاع على الشروط ورابط التقديم من هنا.