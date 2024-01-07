أشهر إفيهات مسلسل بكيزة وزغلول.. مر 37 عاما على إنتاجه

37 عاما على إنتاج مسلسل بكيزة وزغلول، حقق نجاحا كبيرا، استطاع أن يخطف قلوب الجماهير من مختلف الأجيال حتى يومنا هذا، فعند سماعه تخرج ضحكات الأشخاص نظرا للمواقف والإفيهات المختلفة التي يحتوي عليها المسلسل الذي من بطولة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والفنانة الراحلة سهير البابلي وما زالت عالقة في أذهان المتابعين.

أشهر إفيهات المسلسل

عرض مسلسل «بكيزة وزغلول» في شهر رمضان، عام 1987، فهو اعتمد على «تيمة» الكوميديا في فرق الحياة التي يعيشها الأغنياء والفقراء ومتطلبات كل منهما، إذ هناك العديد من الإيفيهات التي تناولها المسلسل ومنها: «جربعة مش هتجربع» التي تعد من أكثر العبارات الضاحكة التي رددها الفنانة الراحلة سهير البابلي التي كانت تجسد دور «بكيزة هانم الدرمللي بنت الأصول» خلال أحداث المسلسل.

«إنتي يا خدامة بكيزة، ذل مش هتذل»، من ضمن الإفيهات التي عرفت بها الفنانة سهير البابلي في المسلسل، لدرجة أن يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الضحك على بعض المواقف، أيضا «ممنوع البقولات» عندما كانت تأتي لها «زغلول» بالفول كانت سريعا ترد بكيزة قائلة بطريقتها المتعجرفة: «ممنوع البقولات».

لم تقتصر الإفيهات التي تم تداولها في مسلسل بكيزة وزغلول عند هذا الحد ولكن جاءت من ضمنها «شكلك عامل زى قردة كبيرة»، عندما كانت تريد أحدهما أن تنتقد الأخرى وأيضا إيفيه «ده عايز قلة أدب»، عندما كانت بكيزة تريد الإشارة إلى نوايا أحد السيئة و«كلامك بينقط سم».

كواليس مسلسل بكيزة وزغلول

كواليس عديدة شهدها مسلسل بكيزة وزغلول، وكشفتها الفنانة سهير البابلي قبل وفاتها، خلال حلولها ضيفة في إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إذ كانت تتوقع عدم نجاح المسلسل، لم تلتزم بالنص الدرامي في أغلب المشاهد، لكن ما حدث كان العكس وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وعلق في الأذهان.

المسلسل من تأليف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وإخراج أحمد بدر الدين ومن بطولة «سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، حسن مصطفى».