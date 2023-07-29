إسعاد يونس تشارك في غناء تتر مسلسل بكيزة وزغلول في مهرجان العلمين

شاركت الإعلامية اسعاد يونس بالغناء مع فرقة أيامنا الحلوة خلال الحلقة التي تقدمها برنامج صاحبة السعادة من مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

إسعاد يونس تغني في العلمين

فاجأت إسعاد الجميع بمشاركتها الغناء، وعقب الفقرة قامت الفرقة بأداء أغنيتي تتر هو وهي وتتر بوابة الحلواني وأغنية مالي للفنانة وردة الجزائرية.

أعربت إسعاد يونس عن افتخارها بتقديم حلقة من مدينة العلمين قائلة «فخورة بالتواجد هنا من مدينة العلمين هذا المرة الأولى من سنوات أقدم فيها حلقة أمام جمهور كبير».

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.