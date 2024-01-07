مسلسل حالة خاصة الحلقة 1 و2.. كيف نجح «نديم» المصاب بالتوحد في مهنة المحاماة؟

نجاح كبير حققه مسلسل خالة خاصة بعد عرض أولى حلقتين من المسلسل بطولة الفنان طه الدسوقي على منصة «watch it»، وتصدر تريند محرك البحث «جوجل» بسبب أحداثه الواقعية التي تناقش فكرة مرض التوحد.

أحداث كثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل «حالة خاصة»، حيث بدأت الحلقة بمحاول «نديم أحمد أبو سريع» الدور الذي يجسده الفنان طه الدسوقي وهو مصاب بمرض التوحد، المشاركة في برنامج «رحلة المليون» الذي يقدم دور مذيع البرنامج الفنان أحمد أمين لكي يكسب مليون جنيه ليسدد ديون مكتبة الأصدقاء.

الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة

خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة، انتقل نديم إلى مكتب المحامية أمانى النجار الدور الذي تجسده الفنانة غادة عادل، في محاولة منه للانضمام والتدريب في مكتبها، إذ ذهب معها إلى المحكمة ليساعدها في حل قضية صعبة فشل اثنان من قبله في حلها لتقرر أماني منحه فرصة الانضمام إلى مكتبها.

أحداث الحلقة الثانية

أما في الحلقة الثانية من المسلسل، بدأت بفلاش باك لـ«نديم» وهو يتواجد داخل المدرسة وغضبت المدرسة عليه بسبب وصوله المتأخر في الفصل، لتقرر أن تسأله في مادة الرياضيات وتتفاجأ بإجابة نديم عليها في كل الأسئلة سواء كانت السهلة والصعبة ما جعلها تتعجب من ذكائه وسرعته في الرد.

وجاء من ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حالة خاصة هو دخول نديم مكتب المحامية أماني، ليبدأ رحلة حل القضية الأولى مع مجموعة من المتدربين وهم رام الله الذور الذي تجسده الفنانة «هاجر السراج» وندى «لينا إيهاب» وعز الدور الذي يجسده الفنان «حسن أبو الروس»، وتدخل أماني المكتب مع مساعديها للحديث عن أول قضية تدريب لهما وهي كانت قضية خلع.

حاول كل من المتدربين حل القضية وفى الاجتماع الثاني لهم تظهر نوايا «عز» الذي أخذ فكرة أن زميله نديم كأنها فكرته بعد سماعه وهو يتحدث مع رام الله في الحل، ووصفه رام الله أنه بدون ضمير ويجب عليه أن يخبر الجميع أن الفكرة تعود لنديم.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي حول نديم وهو محامي يعاني من مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء فى العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.