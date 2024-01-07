علق الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونائب رئيس الجامعة الأسبق، على استشهاد نجل المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كان يستقلها خلال تغطيته الصحفية، مؤكدا أنه «يعد عريس الجنة بإذن الله».

عضو كبار العلماء يوضح أجر وائل الدحدوح بعد استشهاد أسرته

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يدعو الله للصحفي وائل الدحدوح بأن يلهمه الصبر والسلون بعدما استشهدت أسرته خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «أدعو لله لوائل الدحدوح رغم أنني لا اعرفه، ولكن قلبي يعتصر ألما بسببه وأقول له اصبر لأن بيتك الحقيقي أعده الله لك في الجنة».

بيت الحمد.. أعده الله للصابرين

واستشهد مهنا بحديث أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسموه: بيت الحمد، رواه الترمذي.

وأشار إلى أن الله عز وجل طالب عباده المؤمنين بضرورة الصبر عند الابتلاء بقول الله عز وجل في كتابه الكريم: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

كما أدان مهنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد ملايين الأبرياء من الفلسطنيين، مؤكدا أن تهجير الفلسطنيين من أرضهم جريمة لا تغتفر، مطالبا الشعب الفلسطني بالصمود في وجه المحتل الغاصب وعدم ترك أرضهم لأن من سيموت منهم شهيد في سبيل الله عزوجل.