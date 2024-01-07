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نجوم الفن يواسون وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله: «اربط على قلبه يا رب»

كتب:

ياسمين محمود
06:34 م | الأحد 07 يناير 2024
حمزة ووائل دحدوح

حمزة ووائل دحدوح

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، في وفاة نجله الصحفي حمزة الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة، وقدموا التعازي لوالده، وجاءت مواساة نجوم الفن كالتالي:

واساه محمد علي رزق عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «ربنا يكسركم ويقهركم زي ما كسرتم و قهرتم الراجل ده وغيره كتير».

وواسته الإعلامية سلمى صباحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «رب رحمتك ولطفك بعبدك وائل الدحدوح..اربط على قلبه يا رب».

كما كتب خالد النبوي عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة «x» قائلا: «هذه الطريق اخترناها طواعية وسقيناها بالدماء».

ونشرت الفنانة فيدرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x» للشهيد حمزة دحدوح معلقة: «عندما كانوا أحياءً.‏ حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.. الشهداء».

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