نجوم الفن يواسون وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله: «اربط على قلبه يا رب»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، في وفاة نجله الصحفي حمزة الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة، وقدموا التعازي لوالده، وجاءت مواساة نجوم الفن كالتالي:

واساه محمد علي رزق عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «ربنا يكسركم ويقهركم زي ما كسرتم و قهرتم الراجل ده وغيره كتير».

وواسته الإعلامية سلمى صباحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «رب رحمتك ولطفك بعبدك وائل الدحدوح..اربط على قلبه يا رب».

كما كتب خالد النبوي عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة «x» قائلا: «هذه الطريق اخترناها طواعية وسقيناها بالدماء».

"هذه الطريق إخترناها طواعية و سقيناها بالدماء" الصحفي #وائل_الدحدوح مع ابنته يودع ابنه حمزة #فلسطين_عربية #أصل_الحكاية فلسطين pic.twitter.com/6K9F0VBfPo — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) January 7, 2024

ونشرت الفنانة فيدرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x» للشهيد حمزة دحدوح معلقة: «عندما كانوا أحياءً.‏ حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.. الشهداء».