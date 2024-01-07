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لميس الحديدي: حل الدولتين موقف مصري ثابت.. والولايات المتحدة في حرج

كتب:

شريف سليمان
11:03 م | الأحد 07 يناير 2024
لميس الحديدي

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للقاهرة، والقمة التي ستعقد غدا، مهمة جدا، إذ تبحث أربعة أمور رئيسية، التوصل لتهدئة وزيادة تدفق المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، والتوصل لموقف فلسطيني موحد بين الفصائل، عبر توحيد الصف الفلسطيني، ثم التباحث حول إطلاق النار.

وأضافت «الحديدي»، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»: «زيارة مهمة للتواصل مع مصر، وأيضا مرحلة ما بعد غزة بعد وقف إطلاق النار لبحث المصير، والأهم العامل الرابع، وهو الحل الشامل وحل الدولتين على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو الموقف المصري الثابت».

وذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية في حرج، بين الرأي العام الأمريكي والغربي، وإصرارها على دعم إسرائيل للقضاء على إسرائيل، وحتى الآن لم تحقق أي نجاحات على الأرض، رغم قتلها أكثر من 22 ألف فلسطيني.

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