3 نصائح قبل زراعة محصول البطاطس بالعروة الثانية.. 40 طن إنتاجية

أكد الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية، بمركز بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، أن زراعة العروة الثانية لمحصول البطاطس في حقول كفر الشيخ، سوف تبدأ من منتصف الشهر الجاري، وهو الأمر الذي يتطلب تطبيق بعض النصائح المهمة للمزارعين قبل الزراعة.

3 نصائح مهمة قبل زراعة العروة الثانية للبطاطس

وأوضح الدكتور «رمضان»، في تصريحات لـ«الوطن»، يجب على كل مزارع قبل الزراعة، بحقول المحافظة، والتي سوف تبدأ في غضون أيام اتباع التالي:

- منع عمليات التسميد بالسماد البلدي، لتقليل حفار التربة في فصل الشتاء في العروة الثانية.

- اختيار أفضل تقاوي البطاطس المقاومة للعفن وهي معروفة لدى جموع المزارعين.

- ضرورة وضع 200 كيلو جرام من سوبر الفوسفات لزيادة الإنتاجية لمحصول البطاطس.

إنتاجية تصل لـ40 طنا للفدان الواحد

وأشار إلى أن اتباع تلك النصائح سوف يحقق إنتاجية فائقة خلال زراعة محصول البطاطس بالعروة الثانية، والتي تصل لنحو 40 طن بطاطس لكل فدان، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين في تراجع أسعار البطاطس بالأسواق والمتاجر، إذ يتم زراعة نحو 7400 فدان بحقول الإقليم، خلال تلك العروة الثانية، والتي تأتي في فاصل عروات شتوية.