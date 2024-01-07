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غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفنان أشرف عبدالغفور

كتب:

محمود الجارحي
10:44 م | الأحد 07 يناير 2024
الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

يمثل الفنان التشكيلي، المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، إثر اصطدامه بسيارته على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، منذ قرابة شهر، أمام محكمة جنح أكتوبر، لنظر أولى جلسات محاكمته، بتهمة القتل الخطأ للفنان الراحل أشرف عبدالغفور.

وأحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، الفنان التشكيلي المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور إلى محكمة الجنح التي حدّدت جلسة غدًا الاثنين لنظر المحاكمة.

وكان قاضي المعارضات قد قرر إخلاء سبيل المتهم يوم 13 ديسمبر من العام الماضي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

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