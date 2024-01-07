جهاز كشف الكذب.. طلب جديد يسعى نتنياهو لتطبيقه ضد الوزراء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نية رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إخضاع المسؤولين الذين يحضرون الاجتماعات الخاصة بمناقشة الأمن القومي، للفحص من قبل أجهزة كشف الكذب.

خلافات داخلية مستمرة

وأشارت صحيفة «جيروزاليم بوست»، إلى أن هناك تسريب صحفي كشف عن هذا الأمر وسط توقعات بأن يثير الأمر الغضب داخل إسرائيل، خاصة أنه جرت خلافات عديدة بين جانتس، وزير الدفاع السابق ورئيس الوزراء الذين ينتمون حاليا لما يعرف بـحكومة الوحدة التي تخوض الحرب.

اختبار كشف الكذب

وبينت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن التوجيهات بنية إخضاع الأشخاص لكشف الكذب جاءت في ظل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا، وكان هذا اللقاء على الهواء مباشرة على الرغم من الافتراض أن يكون غير مذاع، وقد حدث فيه انتقادات ونقاشات غاضبة خاصة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

امتناع عن الحضور

وأعلن وزراء عدة امتناعهم عن حضور هذا الاجتماع وكانوا جيمعا ينتمون لحزب المعسكر الرسمي في ظل خلافات سياسية داخلية تضرب الحكومة الإسرائيلية.

تراجع شعبية نتنياهو

تأتي هذه القرارات في ظل تراجع شعبية نتنياهو بحسب استطلاع رأي صدر مؤخرا كشف عن أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون أن يبقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه عقب انتهاء حرب غزة.