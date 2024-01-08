كورنيش المحلة المطور.. متنفس حضاري ومحور مروري جديد

يعد كورنيش المحلة، أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

طفرة تطوير

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن كورنيش المحلة، هو الأول من نوعه داخل المدينة العمالية التي شهدت على مدار السنوات الماضية حالة من الإهمال والتجاهل، لكن مع تولى الرئيس السيسي، وخلال السنوات الـ 10 الأخيرة، تشهد المدنية العملية طفرة كبيرة في كافة القطاعات، ومن بينها صناعة الغزل والنسيج، وإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم.

وأوضح «رحمي»، أن كورنيش المحلة، يجري إنشائه بطول 6.8 كيلومترات، وذلك على 3 مراحل، تضمن من مسجد السيدة الرقية حتى طريق محلة أبو على - المنصورة، وأعمال التطوير تشمل توسعة الطريق بنحو 18 مترا.

قوس شرق المدينة

وبيّن محافظ الغربية، أن كورنيش المحلة إلى جانب أنه متنفس حضاري وتنزه للمواطنين، فإنه يربط المنطقة الصناعية ومصانع الغزل والنسيج بالطريق المحلة- المنصورة، وذلك من خلال إنشاء قوس شرق مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح «رحمي» أن محافظة الغربية، تشهد أعمال تطوير ورصف موسعة، بهدف توفير كافة الخدمات للمواطنين والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمحافظة، وأن الأعمال نسب التنفيذ فيها تسير بشكل منتظم مع مراعاة جودة الأعمال.