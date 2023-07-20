كورنيش ومحاور مرورية ورصف شوارع.. تطوير شامل بقلعة صناعة الغزل في المحلة

طفرة تطوير تشهدها مدينة المحلة الكبرى، في مختلف القطاعات سواء على مستوى المشروعات القومية أو المحلية، في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين، حيث تشهد المدينة العمالية أعمال تطوير وأعمال رصف على مستوى كبير في كل الخدمات.

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتأتي أعمال التطوير هذه تنفيذاً لخطة تطوير المدينة والتي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحلة في فبراير الماضي.

أعمال الرصف وزراعة الأشجار

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف وتطوير شارع البحر، والذي يمثل شريانا رئيسيا داخل مدينة المحلة، وتم البدء في رصفه من مدخل المحلة بمنطقة العلو حتى طريق محلة أبو علي، بطول 10,300 كم، إلى أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون، الميدان الرئيسي للمدينة العمالية، وأيضا نفق السكة الحديد بشارع طلعت حرب، وشارع سكة زفتى، وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى بالشارع ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة.

وأوضح «رحمي» أن المدينة العمالية أيضا تشهد إنشاء سوق حضارية بنطاق حي أول المحلة وذلك تمهيدا لتجميع ونقل الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بمدينة المحلة إلى هذه السوق بعد تجهيزها.

أول كورنيش بالمحلة

وأضاف أن المدينة العمالية أيضا، تشهد إنشاء أول كورنيش، وذلك على 3 مراحل، وإنشاء مبنى مركز المحلة الجديد ويتكون من دور أرضي و5 أدوار على مساحة 2842 مترا ومصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة.

ولفت إلى جانب أعمال التطوير التي تشهدها شركة غزل المحلة، ضمن خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها كقلعة من قلاع الصناعة المصرية الكبرى، وقريبا يتم افتتاح مصنع غزل 4.