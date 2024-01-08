رغم فقدانه البصر.. رجل يركض مسافة 2300 كيلومتر خلال 40 يوما

لم يكن فقدان البصر أمر سهل على بعض الأشخاص الذين يعانون منه، إذ تواجههم العديد من الصعوبات في حياتهم اليومية من أبرزها المشي في الطرق المختلفة، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك حالة فريدة من نوعها، بطلها رجل خمسيني في اليابان إذ قرر أن يركض مسافة 2300 كيلومتر خلال 40 يومًا وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».

منذ 25 عامًا عاما فقد الرجل الياباني الذي يدعى «غاري ليونغ» بصره كاملا وحينها شعر بحزن شديد ما جعله يصاب بالاكتئاب لدرجة أنه في يوم من الأيام فكر في إنهاء حياته، ليقرر أن يتجه إلى الركض لأنه يكون منفسه الوحيد.

الرحلات التي خاضها الياباني

رحلات وسباقات عديدة خاضها «غاري ليونغ»، إذ شارك في ماراثون الجليد بالقطب الجنوبي على مسافة تقرب من 100 كيلومتر واستطاع أن يخوضها ليصبح أول شخصٍ فاقد للبصر يفعل ذلك، كما أنه شارك في سباق «ألترا جوبي» الذي يعتبر من أصعب السباقات الخاصة بالركض في العالم، وطوله يبلغ 400 كيلومتر.

لم تقتصر رحلات الرجل الخمسيني عند هذا الحد، ولكنه شارك في رحلة خيرية أطلق عليها «سباق الظلام 2023» تمتد مسافتها لـ 2300 كيلومتر وهي من مدينة كاجوشيما اليابانية بجزيرة كيوشو حتى شمال دينة أوموري اليابانية التي توجد في جزيرة هونشو، إذ تم تقسيمها إلى 40 يومًا.

المعاناة من مرض نادر في شبكية العين

ولد « ليونغ» بمرض نادر في شبكية العين وكان ذلك سببا في فقدان بصره بالكامل، فهو يعتبر أول عدّاء يعاني من إعاقة بصرية بمدينة هونغ كونغ ويحصل على رخصة تدريب للمسافات طويلة.