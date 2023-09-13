محمد فراج عن دوره في فيلم «فوي فوي فوي»: فقداني البصر أكبر تحدي

تحدث الفنان محمد فراج عن كواليس التحضير للشخصية التي يجسدها في فيلم فوي فوي فوي، خلال المؤتمر الصحفي المُقام بعد العرض الخاص للفيلم، وأنه لم يواجه صعوبة في فكرة لعب كرة القدم.

محمد فراج يكشف كواليس تحضيره للشخصية

وقال فراج: «المشاهد لم تكن صعبة لأني ألعب كرة قدم منذ الصغر، التحدي الأكبر كان فقدان البصر، لأنه إما أن يولد به الشخص أو يفقده في الكبر وهي الحالة التي قدمتها، وكان هذا الأمر مغريًا جدا لتقدميه».

وأضاف فراج: «الفريم اللي بنتحرك خلاله وهو كرة قدم المكفوفين مشوفناهاش في الدراما كتير وأنا أحب تقديم أدوار مختلفة»

كشف عمر هلال مخرج فيلم فوي فوي: «تخيلت نيللي كريم ومحمد فراج على الورق وأنا بكتب وربنا شاء المشروع يتأخر علشان هما يوافقوا واطلع كمان فراج بيعرف يلعب كورة دي من المفارقات".

يُذكر أنَ فيلم فوي فوي فوي يشارك في بطولته عددًا من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وعددا آخرا من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.