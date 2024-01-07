بسبب الفيش وتحليل المخدرات.. الطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين

حصلت «الوطن» على نسخة من الطعن المقدم من أحد المهندسين ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024، وذلك بسبب قرار مجلس نقابة المهندسين واللجنة المشرفة بإلزام الراغبين للترشح للانتخابات بتقديم فيش جنائي، وتحليل مخدرات، وهذه الشروط لم ينص القانون عليها.

نقابة المهندسين

وطالب المهندس هاني شوقي زكي السيد العتال، في الطعن المقدم ضد نقيب المهندسين واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لتحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم، وإلغاء قرار مجلس النقابة بإلزام الراغبين للترشح للانتخابات بتقديم فيش جنائي، وتحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء نص المطالب في الدعوة المقدمة كالآتي: يلتمس الطاعن من عدلكم الموقر، تحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم:

أولا: وبصفة مستعجلة - الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات النقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا وفي الموضوع الحكم: بإلغاء القرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات النقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب محاماة.

وفي سياق متصل، كان أوضح طارق النبراوي لـ«الوطن»، أن موعد الجلسة من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل، 10 يناير الجاري، موعد جلسة الحكم في الطعن المقدم من المهندس هاني شوقي، فيما يخص إلزام الشخص الراغب في التقدم لانتخابات التجديد النصفي بتقديم الفيش والتشبيه وعمل تحليل المخدرات.